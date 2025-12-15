BMW patentiert neue Technologien, um Trunkenheit am Steuer zu verhindern

HQ

Unabhängig davon, ob ein Auto mit Strom oder Benzin läuft oder größtenteils selbst fahren kann, bleibt es ein Problem, dass einige ausgewählte Gruppen Alkohol trinken und Auto fahren, was natürlich jedes Jahr zu Tausenden von Unfällen und Todesfällen führt.

Wie bekämpfen Autohersteller das also? Nun, BMW hat ein neues Patent beantragt, das theoretisch den Autoschlüssel mit einem Atemalkoholmesser kombinieren würde. Die Idee ist, dass man den Atemalkoholtest bestehen müsste, damit der Schlüssel den Immobilisator deaktiviert.

Laut Patent muss der Fahrer in den Atemalkoholmesser pusten, der entweder mobil oder im Auto installiert ist, und er würde sich an die örtlichen Grenzwerte für den gesetzlichen Blutalkoholspiegel halten.

Wenn der Fahrer den Test nicht besteht, würde das Auto zwar noch warm werden, das Radio und andere intelligente Funktionen einschalten, aber es wäre weiterhin bewegungsunfähig, sodass der Nutzer ein Taxi oder einen anderen Fahrer rufen kann.