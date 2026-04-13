BMW Open in München: Gesetzte Spieler beim ATP 500-Turnier unter der Führung von Zverev

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Nach den Monte-Carlo Masters, bei denen Sinner Alcaraz entthronte, trennen sich die meisten ATP-Spieler, um die Sandsaison fortzusetzen: Einige reisen nach Spanien zum Barcelona Open (Conde de Godó), andere nach Deutschland zum BMW Open in München, beide ATP 500 vor dem Mutua Madrid Open nächste Woche.

Aus den Top 10 wählten Alcaraz (Weltranglistentür), De Miñaur (Nr. 7), Musetti (Nr. 9) Barcelona, während Alexander Zverev (Weltranglistennr. 3), Ben Shelton (Weltranglistennr. 6) und Alexander Bublik (Nr. 11) in München spielen werden. Jannik Sinner wird sich diese Woche ausruhen, und Novak Djokovic kehrt erst nächste Woche in Madrid zurück.

Dies sind die acht gesetzten Spieler beim Munich Open, deren Weltrangliste in Klammern steht. Beachten Sie, dass die Reihenfolge des Setzes möglicherweise nicht mit der aktuellen Rangordnung übereinstimmt, da die Setzplätze am 6. April erstellt wurden:



Alexander Zverev (3)

Ben Shelton (6)

Alexander Bublik (11)

Flavio Cobolli (16)

Francisco Cerúndolo (19)

Luciano Darderi (21)

Arthur Rinderknech (26)

Tallon Griekspoor (32)



Am Montag hat Rinderknech bereits seinen ersten Rivalen Alex Michelsen besiegt, und Ben Shelton trifft auf den ebenfalls amerikanischen Emilio Nava.

Am Dienstag gibt Zverev sein Debüt gegen Kecmanovic und Daderi trifft auf Zhang. João Fonseca spielt außerdem in München gegen Alejandro Tabilo.