BMW M2 driftet durch das BMW-Werk

Als BMW den Driftmaster Elias Hountondji fragte, an welchem Ort er am liebsten driften würde, oder auf... Er antwortete: "In Ihrer Fabrik" und so ging es weiter. Das Video des M2 (ohne Türen und Heckdeckel), der durch die Fabrikhallen driftet, ist ein wildes Video.

"Elias Hountondji von den Red Bull Driftbrothers manövriert sein brandneues Wettbewerbsfahrzeug, den "BMW M2 Drift Competition" mit über 1.100 PS, durch das Herz des BMW Werks München. Eine Umgebung, die eigentlich das komplette Gegenteil einer Rennstrecke ist: Statt ausgetretener Randsteine und Schotterbetten ist die Strecke von präzise kalibrierten Robotern und modernstem Equipment umgeben. Für Elias bedeutet das: keine Auslaufzone, null Toleranz für Fehler."

