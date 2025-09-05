BMW iX3 nach einem Jahr der Geheimhaltung enthüllt

HQ

Die PR-Abteilung von BMW hat im vergangenen Jahr einen äußerst soliden Job gemacht, um das Epitheton Neue Klasse zu hypen, ihre kommenden Automodelle, die laut dem Hersteller selbst ein klarer, großer Schritt nach vorne sind. Den Anfang macht der neue iX3, ein Elektro-SUV mit 463 PS, der in fünf Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt (leer) und die neue 800-Volt-Technologie von BMW beherbergt, die in der Lage sein soll, dieses Auto mit einer einzigen Ladung 800 Kilometer weit zu bringen.

BMW-Vorsitzender Oliver Zipse:

"Die Neue Klasse ist unser größtes Zukunftsprojekt und markiert einen großen Sprung nach vorne, was Technologien, Fahrerlebnis und Design angeht. Praktisch alles an ihm ist neu, aber er ist auch mehr BMW denn je. Unsere gesamte Produktpalette wird von den Innovationen der Neuen Klasse profitieren – unabhängig davon, welche Antriebstechnologie zum Einsatz kommt."