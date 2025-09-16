BMW-Designchef über die riesigen Kühlergrills: "Den Chinesen gefällt's!"

HQ

Seit einigen Jahren macht sich die Automobilwelt über die aktuelle Designsprache von BMW und die riesigen Nieren im Kühlergrill lustig, die über alle denkbare Vernunft hinausgewachsen sind. Viele tausend BMW-Fans haben in den letzten fünf Jahren den Rücktritt von Designdirektor Adrian van Hooydonk gefordert, aber trotz aller Kritik hat BMW mit jedem Jahr immer mehr Autos verkauft, und vieles davon hat offenbar mit China zu tun, wo die großen Riesennüstern sehr geschätzt zu werden scheinen. Carexpert hat mit Hooydonk gesprochen, der dies über die Designentscheidungen sagte, die sie in den letzten Jahren getroffen haben.

"Große Gitter sind in bestimmten Gegenden der Welt, wie z. B. in China, beliebt. Die Leute fragen immer noch nach großen Gittern. Es gab keine Gegenreaktion der Kunden. In der Tat haben wir natürlich all die negativen Kommentare zur Kenntnis genommen, aber wir haben es nie in den Verkaufszahlen gesehen. Ganz im Gegenteil. Irgendwie hatten wir also nicht das Gefühl, dass wir reagieren mussten."

In China sind die riesigen Grill-Nasenlöcher ein Riesenerfolg.