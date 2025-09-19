BMW-Chef: "Der Verbrennungsmotor stirbt nie"

HQ

BMW hat gerade auf der Münchner Automobilausstellung seine neue Elektroauto-Plattform Neue Klasse vorgestellt, und damit soll die Zukunft des Herstellers weitgehend elektrifiziert sein, ist es aber nicht. Autocar India sprach mit Jochen Goller, dem Leiter Vertrieb und Branding von BMW, und er erklärt sehr klar und deutlich, dass der Verbrennungsmotor bei BMW nie aussterben wird. Nie.

"Die Verbrennung wird nie verschwinden. Niemals"

Die EU hat erklärt, dass Autos mit Benzin-/Dieselmotoren nach 2035 nicht mehr verkauft werden dürfen, aber es ist jetzt eine Entscheidung, von der viele Analysten glauben, dass sie rückgängig gemacht wird.