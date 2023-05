BMW 5er startet mit integrierten Videospielen

HQ

Als der deutsche Automobilhersteller BMW letzte Woche seinen neuen 5er vorstellte, war eine der großen Neuigkeiten, dass das Infotainmentsystem des Autos auch für Videospiele verwendet werden kann. BMW ist eine Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Airconsole eingegangen, das die 5er-Serie mit einer Reihe von Spielen versorgen wird.

Zum Start werden insgesamt 15 Titel mit dem Auto ausgeliefert, darunter Go Kart Go, Golazo, Music Guess und Overcooked. Ihr Mobiltelefon fungiert als Controller und insgesamt hat Airconsole rund 190 verschiedene Titel in seiner Bibliothek, die BMW verwenden kann.

Auf dem offiziellen Blog des Unternehmens können Sie mehr über die Details lesen und dort wird unter anderem ein limitiertes Modell des i5 erwähnt, das mit einer einzigartigen Lackierung ausgestattet ist, die von der 8-Bit-Ära inspiriert ist.

"Mit der AirConsole können Spieler sogenannte Casual Games spielen. Dies sind Spiele, die leicht zu erlernen und zu spielen und intuitiv zu steuern sind. Das Angebot zur Markteinführung der neuen BMW 5er Limousine umfasst Renn-, Sport-, Quiz- und Musikquizspiele sowie Simulations-, Strategie-, Jump-and-Run- und Puzzlespiele. Zu den rund 15 Titeln, die von Anfang an gespielt werden können, gehören "Go Kart Go", "Golazo", "Music Guess" und "Overcooked". Das Portfolio der verfügbaren Spiele wird kontinuierlich erweitert."

Wir vermuten (und hoffen), dass die Spiele nur verfügbar sein werden, wenn das Auto geparkt ist. Was halten Sie von dem Konzept, Spiele im Infotainmentsystem des Autos anzubieten, etwas, das auch Tesla anbietet?