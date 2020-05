Blutiger Termin für Immortal Realms: Vampire Wars Ende August

Die schwedischen Entwickler von Palindrome Interactive erstellen eine vierteilige Entwicklertagebuchserie für ihr düsteres Fantasy-Strategiespiel Immortal Realms: Vampire Wars. Im ersten von vier geplanten Videos spricht das Team sehr grundsätzlich über das Spielprinzip und stellt in diesem Zuge die drei Fraktionen sowie deren mächtigen Herrscher vor. Gleichzeitig erfahren wir den Release-Termin, denn am 28. August steht das Spiel auf Xbox One, Nintendo Switch, PC und Playstation 4 bereit.

Wer bis dahin nicht mehr warten möchte, kann eine unfertige Version von Immortal Realms: Vampire Wars ab sofort auf PC und Xbox One in die eiskalten Finger bekommen. Zugang erhalten Vorbesteller die sich dazu entschließen, ihre Kopie im Kalypso Store oder im Windows Store zu kaufen. Das rundenbasierte Strategiespiel versetzt uns in die Rolle von drei mächtigen Vampirclans, die Menschen als Ressource ansehen und gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen. Einen kleinen Einblick findet ihr in unserem Vorschautext.