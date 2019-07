Blutiger Launch-Trailer von Wolfenstein: Youngblood lässt-Nazi-Fetzen fliegen

Die nächste Folge der prestigeträchtigen Wolfenstein-Saga mit dem Beititel Youngblood steht heute Abend auf dem PC bereit ist ab Freitag auf den Konsolen Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch spielbar. Publisher Bethesda hat deshalb einen knackigen Launch-Trailer für das erste kooperativ spielbare Wolfenstein veröffentlicht:

In Wolfenstein: Youngblood spielen wir B.J. Blazkowicz' Töchter Jess oder Soph, die nach Paris reisen, um dem Faschismus gehörig den Allerwertesten aufzureißen. Die Spieler werden in der Lage sein, sich mit einem Freund oder einem KI-Gefährten zusammenzutun, während sie nach dem Verbleib ihres Vaters suchen. Wir arbeiten bereits an einer Kritik zum Spiel, bis dahin haben wir nur unsere E3-Eindrücke von letztem Monat. Arkane Studios, die Entwickler der Dishonored-Serie, halfen Machine Games übrigens bei diesem Spiel.