Blutige Rache steht auf der Speisekarte in I Know What You Did Last Summer

HQ

Du kannst rennen, aber du kannst dich nicht verstecken. Karma ist eine Schlampe. Es gibt viele verschiedene Phrasen, die verwendet werden können, um die Handlung von I Know What You Did Last Summer zu beschreiben, dem modernen Reboot des Horrorthrillers von 1997, der sich um eine Gruppe von Freunden dreht, die die Konsequenzen für einen Tod ernten, den sie im Vorjahr unter Verschluss gehalten haben.

Der Film greift einen sonnigen Sommertag auf, an dem sich zwei Menschen aus einem größeren Freundeskreis auf die Ehe vorbereiten, als einer von ihnen einen Brief mit erschütternden Worten erhält: "I Know What You Did Last Summer ". Dies gilt für einen tödlichen Autounfall, über den sie geschwiegen haben, um den Folgen zu entgehen. Doch die Rache klopft an und schon bald sind die Freunde der Gnade eines Killers ausgeliefert, den sie zu überwinden suchen, indem sie sich an die Überlebenden des Vorfalls von 1997 wenden, nämlich Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt.

Zu den jüngeren Stars gehören Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers und Sarah Pidgeon. Der Film wird von Jennifer Kaitlyn Robinson inszeniert, die Geschichte stammt von Robinson und Leah McKendrick und das Drehbuch stammt von Robinson und Sam Lansky.

Ab dem 18. Juli könnt ihr I Know What You Did Last Summer in den Kinos sehen, und ihr könnt euch den neuesten Trailer unten ansehen.