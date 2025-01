Blumhouse's The Woman in the Yard liefert prophetischen Horror

Blumhouse hat ein arbeitsreiches Jahr vor sich, denn nach der Ankunft von Wolf Man in dieser Woche beabsichtigt die Horrorproduktionsfirma, eine Fortsetzung von The Black Phone, M3GAN und Five Nights at Freddy's zu veröffentlichen. Aber das ist noch nicht alles, bevor diese Fortsetzungen erscheinen, können wir uns auf ein neues Projekt freuen, das wirklich beunruhigenden prophetischen Horror liefern will.

Es ist als The Woman in the Yard bekannt, und obwohl dieser Titel sehr wörtlich genommen ist und hilft, die Handlung zu verstehen, ist die zusätzliche Information, dass diese Frau, wenn sie außerhalb des ländlichen Hauses einer Familie ankommt, dazu neigt, erschütternde Botschaften und Wahrheiten zu überbringen, die bald Realität werden.

In dem Film spielt Danielle Deadwyler die Hauptrolle, auf dem Regiestuhl sitzt Jaume Collet-Sera von Black Adam und Carry On. Der Film wurde ebenfalls von Sam Stefanak geschrieben, einem Drehbuchautor, der zum ersten Mal ein abendfüllendes Drehbuch schreibt.

Wann The Woman in the Yard in die Kinos auf der ganzen Welt kommen soll, das Projekt kommt am 28. März 2025, und in diesem Sinne können Sie sich den Trailer für den Film unten ansehen.