Blumhouse's KI-Horrorfilm "Afraid" hat endlich ein digitales Release-Datum

Anfang des Sommers wurde berichtet, dass Blumhouse mit einem weiteren gruseligen Horrorfilm wieder dabei war. In Afraid wird das Konzept der KI auf eine erschreckende neue Ebene gehoben, in der John Cho und Katherine Waterston zusammen mit ihrer Familie in ihrem eigenen Zuhause gefangen sind - von ihrem eigenen Sicherheitssystem.

Afraid kann ab Oktober gemietet und gekauft werden. Die vollständige Zusammenfassung können Sie unten lesen:

Curtis und seine Familie werden ausgewählt, um ein revolutionäres neues Gerät zu testen, einen digitalen Assistenten namens AIA, der Smart Homes auf die nächste Stufe hebt. Als AIA beginnt, das Verhalten aller zu lernen und ihre Bedürfnisse zu antizipieren, stellt sie bald sicher, dass nichts und niemand der Familie im Weg steht.

