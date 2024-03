Blumhouse und AMC feiern Halloween vorzeitig und bringen fünf Horrorfilme zurück in die Kinos

HQ

Blumhouse und AMC Theatres veranstalten Ende des Monats ein fünftägiges Filmfestival, um zu feiern, dass wir nun die Hälfte des Weges zu Halloween zurückgelegt haben. Vom 29. März bis zum 2. April werden fünf Filme aus dem Katalog von Blumhouse in 40 Städten in den Vereinigten Staaten gezeigt.

Tickets gehen am 15. März am AMCTheatres.com in den Verkauf und kosten nur 8 US-Dollar pro Stück. Die Zuschauer können nicht nur wieder klassische Horrorfilme auf der großen Leinwand sehen, sondern auch Werbegeschenke gewinnen, Sneak Peeks erhalten und aufgezeichnete Botschaften von Menschen sehen, die hinter jedem Film stehen. Den Zeitplan des Festivals könnt ihr euch hier ansehen:



Freitag, 29. März - Split



Samstag, 30. März - Die Säuberung



Sonntag, 31. März - Ouija: Ursprung des Bösen



Montag, 1. April - Insidious (13. Jahrestag der Premiere des Films)



Dienstag, 2. April - Der unsichtbare Mann



"Wir wollten lokale Gemeinschaften von Horrorfans im ganzen Land mit einem lustigen, erschwinglichen und leicht bösen Kinoabend feiern. Wir sind unseren Partnern bei AMC dankbar, dass sie uns geholfen haben, diese Idee zum Leben zu erwecken", sagte Jason Blum, Gründer und CEO von Blumhouse.

"Blumhouse-Filme erschrecken und begeistern Horror-Fans. Wir freuen uns, diese Favoriten wieder auf die große Leinwand zu bringen", sagte Elizabeth Frank, EVP Worldwide Programming und Chief Content Officer, AMC Theatres.

Die vollständige Liste der Städte umfasst: Atlanta (GA), Baltimore (MD), Boston (MA), Charlotte (NC), Chattanooga (TN), Chicago (IL), Cincinnati (OH), Columbus (OH), Dallas (TX), Denver (CO), Detroit (MI), Harlingen (TX), Hartford (CT), Houston (TX), Indianapolis (IN), Jacksonville (FL), Kansas City (MO), Las Vegas (NV), Los Angeles (CA), Miami (FL), Minneapolis (MN), Mobile (AL), New Haven (CT), New Orleans (LA), New York (NY), Norfolk (VA), Orlando (FL), Philadelphia (PA), Phoenix (AZ), Pittsburgh (PA), Rockford (IL), San Diego (CA), San Francisco (CA), Seattle (WA), Spokane (WA), Tallahassee (FL), Tampa (FL), Tucson (AZ), Tulsa (OK), Washington, D.C., Wichita (KS).

Danke, verdammt ekelhaft.