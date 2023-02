Blumhouse Productions kündigt Spielesparte an

HQ

Blumhouse Productions ist ein Name, der schnell zum Synonym für Horrorfilme geworden ist. Das Unternehmen hinter den jüngsten Hits wie M3GAN und Get Out sowie dem, was heute als Horrorklassiker wie Insidious und Paranormal Activity gilt, hat Blumhouse einige großartige Horrorfilme produziert.

Jetzt will es in Spiele expandieren, mit der treffend benannten Abteilung Blumhouse Games. Die neue Abteilung wird mit Indie-Spieleentwicklern zusammenarbeiten, um kleinere Titel im Stil ihrer Horrorfilme zu produzieren.

2023 schien bereits ein großartiges Jahr für Horrorspiele zu werden, mit dem Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2, Alone in the Dark und mehr, das in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Blumhouse Games in diesem Jahr seinen ersten Titel zeigen wird, bedeutet diese Erweiterung, dass wir wahrscheinlich bald einige interessante Horrorspiele haben werden.

Was halten Sie davon? Möchten Sie einige Blumhouse-Filme sehen, die in Spiele umgewandelt wurden?

Danke, verdammt ekelhaft.