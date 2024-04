Blumhouse plant ein Reboot von The Blair Witch Project

HQ

Zum zweiten Mal in Folge sieht es so aus, als würde die mysteriöse Hexe des Waldes zurückkehren. Und nachdem er in den späten 90er Jahren zum ersten Mal zur Sensation wurde und ab dem Reboot von 2016 auf eine Reihe anderer Horrorfilme ausgeweitet wurde, liegt die Verantwortung für das nächste Reboot nun bei Blumhouse.

Laut Variety hofft Blumhouse zusammen mit Roy Lee, der auch am vorherigen Reboot beteiligt war, eine neue Version von The Blair Witch Project zu schaffen, die so kraftvoll wie der Originalfilm ist, sich aber an eine neue Generation richtet.

Ein Sprecher von Blumhouse kommentierte die Nachricht wie folgt:

"Wir hatten das unglaubliche Glück, im Laufe der Jahre viele Male mit Jason zusammenzuarbeiten. Wir haben eine enge Beziehung zu The Purge aufgebaut, als ich bei Universal war, und wir haben STX mit seinem Film The Gift ins Leben gerufen. Es gibt niemanden, der dieses Genre besser beherrscht als das Team von Blumhouse.

"Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit einer neuen Vision für Blair Witch zu beginnen, die diesen Horrorklassiker für eine neue Generation neu auflegen wird. Wir freuen uns sehr, mit ihnen an diesem und anderen Projekten zu arbeiten, die wir bald vorstellen werden."

Glaubst du, dass die Zeit reif ist für ein neues The Blair Witch Project ?