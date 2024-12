Blumhouse lässt das "Die Mumie"-Franchise wieder aufleben

HQ

Die Mumie feiert ein Comeback, und dieses Mal unter der Regie von Lee Cronin, bekannt durch Evil Dead Rise. Der neue Film, der am 17. April 2026 in die Kinos kommen soll, ist Teil der wachsenden Bemühungen von Blumhouse, die klassischen Monster-Franchises von Universal wiederzubeleben. Die Ankündigung wurde erst vor einer Stunde über den X-Account von Blumhouse bestätigt, wo eine kryptische Enthüllung des Drehbuchs eine unheimliche, frische Sicht auf die langjährige Serie ankündigte.

Diese neue Version ist nach The Invisible Man (2020) und dem kommenden Wolf Man der dritte Eintrag in Blumhouses Bemühungen, die ikonischen Monster von Universal wiederzubeleben. Obwohl es nur wenige Details gibt, verspricht Cronin eine furchterregende und einzigartige Version von Die Mumie, die "tief" in uralte Schrecken eintauchen wird. Es wird weit entfernt sein von der Fehlzündung von 2017, die darauf abzielte, das Dunkle Universum ins Leben zu rufen.

Mit James Wan und Jason Blum als Produzenten hoffen die Fans auf eine erfolgreiche Rückkehr ins Grab. Wird diese neue Version das Franchise neu beleben oder wird sie das gleiche Schicksal erleiden wie ihre Vorgänger?

Was für einen Mumienfilm hoffst du zu sehen?