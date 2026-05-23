Blumhouse-Horrorhit Obsession wird zum Kassenerfolg

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Wie wir bereits berichtet haben, hat Blumhouses neuer Horrorfilm Obsession schon vor seiner offiziellen Premiere einen sehr starken Start hingelegt, und nun scheint Curry Barkers Low-Budget-Thriller seinen Aufwärtstrend fortgesetzt zu haben. Laut Screen Rant spielte der Film am Montag, dem 18. Mai, an den US-Kinokassen 2,9 Millionen Dollar ein, was ausreichte, um ihn auf Platz eins der inländischen Kinocharts zu bringen.

Am bemerkenswertesten ist jedoch nicht nur der Spitzenplatz, sondern auch der Preis. Obsession soll etwa 750.000 Dollar in der Herstellung gekostet haben. Das macht ihn zu den billigsten Filmen, die in den gesamten 2000er Jahren die US-Kinocharts anführten, und das ist kein Witz.

Obsession wird als übernatürliche Horrorgeschichte über einen jungen Mann beschrieben, dessen Wunsch von seinem Schwarm tatsächlich in Erfüllung geht. Mit schwerwiegenden Folgen. Mit anderen Worten, Obsession scheint ein weiteres Beispiel dafür zu sein, wie das Horrorgenre keine riesigen Budgets braucht, um sowohl dem Publikum als auch den Kinokassen Angst einzujagen.

Hast du schon Obsession gesehen?