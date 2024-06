Blumhouse-Gründer bestätigt gestapelte Filmliste für 2025

HQ

Blumhouse hat in letzter Zeit mit einer Mega-Geschwindigkeit expandiert. Neben grünem Licht und der Übernahme mehrerer neuer Filmprojekte und der Entwicklung von unzähligen Fortsetzungen kündigte das Unternehmen vor ein paar Wochen auch sein massives Engagement für Spiele während der Summer Game Fest an. Aber um beim Filmthema zu bleiben, hat Jason Blum, Gründer der Produktionsfirma, sich an X gewandt, um zu bestätigen, welche Filme sie im Jahr 2025 debütieren werden.

Neben der bestätigten M3GAN-Fortsetzung im Januar, dem Black Phone-Nachfolger im Juni und einem weiteren Five Nights at Freddy's im Dezember können wir uns auch auf einen weiteren Insidious -Film freuen.

Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass es im August sein Debüt geben wird, was bedeutet, dass wir im kommenden Kalenderjahr auf viele vielversprechende Horrorfilme vorbereitet sind.

