Blumhouse gibt ein Update zum Dead by Daylight Film

HQ

Dead by Daylight ist zu einem riesigen Erfolg geworden, der wirklich als Hommage an all die Horror-Ikonen beschrieben werden kann, die wir im Laufe der Jahre kennengelernt haben. Im März sagte Blumhouse, dass sie planen, das Videospiel ins Kino zu bringen, aber seitdem haben wir nicht mehr viel darüber gehört.

Jetzt sagt Ryan Turek, Vizepräsident für Spielfilmentwicklung bei Blumhouse, gegenüber Screen Rant, dass alles nach Plan läuft und dass sie von Five Nights at Freddy's gelernt haben, dass sich die Filme in erster Linie an die Fans richten müssen.

Ich würde sagen, dass eines der Projekte, an denen ich aktiv bin, Dead by Daylight ist, die Videospieladaption eines Spiels, das es seit etwa sieben Jahren gibt. Ich betrachte das als die Feier des Horrors, die das Videospiel selbst ist. Was wir aus Five Nights at Freddy's gelernt haben, ist natürlich, auf die Fans zuzusteuern und eine Videospieladaption für die Fans zu machen. Ich bin ein großer Dead by Daylight Fan. Ich habe gespielt, obwohl ich auf neuere Spiele wie Alan Wake 2 zusteuere, und ich dachte mir: "Lass mich heute Abend etwas Alan Wake 2 spielen... Äh, ich werde heute Abend in Dead by Daylight gehen und den Killer spielen." Darauf freue ich mich sehr, und wir denken kreativ darüber nach, was der Weg dorthin ist.

Freust du dich auf die große Leinwandadaption des äußerst beliebten Horrorspiels von Behaviour Interactive ?