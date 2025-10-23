Blumhouse Games' Sleep Awake wird im Dezember erscheinen

HQ

Nächste Woche ist die gruseligste Woche des Jahres, denn am kommenden Freitag findet Halloween statt. Im Geiste dieser Feierlichkeiten ist Blumhouse Games auf der Galaxies Autumn Showcase 2025 erschienen, um das Startdatum für das surreale und psychologische Horrorprojekt des Entwicklers Eyes Out 'Sleep Awake bekannt zu geben.

Das Horrorspiel, das am 2. Dezember 2025 auf dem PC erscheinen soll, hat gerade einen neuen Trailer erhalten, der die verdrehte Realität, in der es spielt, ins Rampenlicht rückt und zeigt, wie die Bevölkerung darum kämpft, den Schlaf zu vermeiden, aus Angst, im Schlaf genommen zu werden.

Während ihr euch den neuesten Trailer unten ansehen könnt, um mehr über Sleep Awake zu erfahren, verpasst nicht unsere kürzliche Vorschau des Spiels, in der wir die Gelegenheit hatten, ein paar Kapitel der Geschichte zu erleben.