Blumhouse erwirbt die Rechte an Saw

Es scheint, dass ein großer Teil des Saw IP bald unter neuer Verwaltung stehen wird. Blumhouse, die Horror-Produktionsfirma hinter Hits wie Get Out, Five Nights at Freddy's und M3GAN, wird den Teil des geistigen Eigentums von Twisted Pictures übernehmen.

Laut Deadline wird dieser Deal Lionsgate nicht aus dem Bild verdrängen, da das Unternehmen immer noch plant, sich als Partner zu beteiligen und 50 % des Franchise besitzt. Aber es wird die Serie wieder in Kontakt mit James Wan bringen, dem Regisseur hinter dem ursprünglichen Saw Film.

Saw XI sollte diesen September in die Kinos kommen, aber die Produktionspläne für den Film gerieten ins Stocken. Es ist wahrscheinlich, dass der nächste Saw Film noch einige Zeit entfernt sein wird, aber es ist möglich, dass Blumhouse ihn in eine neue Richtung lenken könnte.