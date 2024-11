Bluesky gewinnt nach US-Wahl Hunderttausende neue Nutzer

HQ

Da Twitter/X vor allem dank einer Person immer mehr zu einer Jauchegrube wird, suchen viele Menschen nach Alternativen. Bluesky ist eine solche Alternative und hat in den letzten Wochen viele neue Nutzer gewonnen.

In der letzten Woche verzeichnete The Verge laut The Verge 700.000 neue Nutzer, was die Gesamtzahl auf 14,5 Millionen Nutzer erhöht. Die Mehrheit der neuen Nutzer kommt aus den USA, so Rose Wang, COO von Bluesky. Es liegt nur hinter Metas Threads in den USA für kostenlose Social-Media-Netzwerke.

Da die unabhängige Plattform wächst, ist es zweifelhaft, ob sie jemals mit Twitter oder Threads mithalten kann, aber da die Beschwerden über Algorithmen, fehlgeschlagene Moderation und mehr zunehmen, wird es faszinierend sein zu sehen, ob ein neues soziales Medium ihren Platz einnehmen kann.

