Bluepoint-Chef dementiert Gerüchte über Kauf durch Sony

Bluepoint Games ist aufgrund ihrer ehrgeizigen Restaurierungen von älteren Spiele bekannt, zuletzt etwa das famose Remake zu Shadow of the Colossus für die Playstation 4. Außerdem gehören sie zu den Studios, die schon jetzt an Software für Sonys kommende Playstation 5 arbeiten dürfen, was auf eine enge Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Parteien hinweist.

Diese Nähe schafft Neid und das wiederum beflügelt Spekulationen, laut denen Sony ein großes Interesse am Kauf des Studios haben könnte. Diese Gerüchte wurden inzwischen abgeschossen, da Bluepoint-CEO Marco Thrush SegmentNext in einem Interview bestätigte, dass sie weiterhin ein unabhängiges Studio bleiben werden und für diejenigen arbeiten, die sie einstellen:

"Wir sind ein unabhängiges Studio. Die Hardware, für die wir entwickeln, wird vom Herausgeber bestimmt, der uns bucht. Die [Metal-Gear-Solid]-HD-Collection und Titanfall hatten aus diesem Grund Xbox 360-[Entwicklerkonsolen für uns bereitgestellt]. Verschiedene Sony-Studios waren großartige Partner, zuletzt das Japan Studio. Wir haben eine tolle Beziehung zu ihnen und wir werden gerne weiter mit ihnen zusammenarbeiten, wenn sie es wünschen."

Wenn Bluepoint weiterhin so gute Arbeit leistet, müssen sie sich nur wenige Sorgen um ihr eigenes Bestehen machen, denn das Interesse an hochwertig produzierten Neuauflagen ist nie höher gewesen, als es heute der Fall ist. Eine Gelegenheit für eine Zusammenarbeit mit Microsoft und Nintendo steht ihnen dadurch ebenfalls offen. Gerüchten zufolge arbeitet der Entwickler derzeit an einem Remake von Demon's Souls von FromSoftware.