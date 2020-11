Bluepoint bietet technische Details zu Demon's Souls

You're watching Werben

In einem langen (und sehr empfehlenswerten) Gespräch mit Digital Foundry, haben die Entwickler von Bluepoint Games interessante Details zum Playstation 5-Remake von Demon's Souls enthüllt und einige Zweifel an dem Spiel angesprochen. Eines der interessanten Details, sind die zwei visuellen Modi, die das Spiel unterstützen wird: der Cinematic-Modus, der mit 4K und 30 fps laufen wird, und der Performance-Modus, der mit 1440p, 60 fps und einigen 4K-Elementen wie der Benutzeroberfläche überzeugt.

Die Studio-Mitglieder selbst spielen am liebsten im Performance-Modus. Für sie war das Spiel schon immer ein Spiel, das mit 60 fps am besten rüberkommt.

Es gab außerdem einige Zweifel am Raytracing. Dazu klärte das Studio nun auf: das Spiel verwendet kein Raytracing. Als PS5 Launch-Titel war das Spiel knapp drei Jahre lang in Entwicklung. Statt Raytracing, benutzen die Entwickler Screen Space Reflections (reflektiert nur das was sich auf dem Bildschirm befindet, während Raytracing auch alles andere reflektiert). Das hat vor allem zeitliche Gründe und ist somit kein Ergebnis technischer Limitierungen.

So oder so ist das Ergebnis großartig. Demon's Souls in 60 fps auf einer Playstation 5 zu erleben, ist wohl eine der stärksten Next-Gen-Erfahrungen, die wir schon bald erleben können.