Blue Protocol wird in Japan abgeschaltet

Wer immer noch die Hoffnung hegt, dass das japanische Online-Action-RPG Blue Protocol im Westen Einzug halten wird, sollte wahrscheinlich aufhören, darauf zu hoffen. Es wurde bekannt, dass die weltweite Veröffentlichung des Spiels abgesagt wurde und dass das Spiel sogar ab nächstem Jahr auch in Japan dauerhaft eingestellt wird.

Wie in einem Blogbeitrag erwähnt, wird uns gesagt: "Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die japanische Version von Blue Protocol am Samstag, den 18. Januar 2025, eingestellt wird.

"Infolgedessen haben wir auch unsere Pläne abgesagt, eine westliche Version des Spiels in Zusammenarbeit mit Amazon Games zu veröffentlichen. Wir haben während der Entwicklung von Blue Protocol eine enge Beziehung zu Amazon Games genossen und unsere beiden Teams sind enttäuscht, dass wir das Spiel nicht für Spieler auf der ganzen Welt bereitstellen können."

Das Entwicklerteam hat ein kleines Follow-up-Statement veröffentlicht, in dem es erklärt, wie es zu dieser Entscheidung kam: "Wir wissen, dass es seit der ersten Ankündigung des Spiels große Vorfreude auf Blue Protocol gab. Wir wollten ein Erlebnis bieten, das sich anfühlt, als würde man in die Welt des Anime eintauchen, und wir haben uns selbst herausgefordert, eine Welt zu schaffen, in der jeder einzelne Spieler als Hauptfigur des Animes Abenteuer erleben kann. Wir haben hart gearbeitet, um uns auf die Veröffentlichung vorzubereiten. Wir sind jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es nicht möglich sein wird, einen Service zu bieten, der Sie alle zufriedenstellt."

Sind Sie enttäuscht, diese Nachricht zu hören?