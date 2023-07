Blue Protocol Hands-on: Vorschau auf Bandai Namcos kommendes Rollenspiel in Los Angeles

HQ

Im Allgemeinen sind Action-RPGs, insbesondere Third-Person-Kämpfe mit Hack-and-Slash-Kämpfen, in der Regel Einzelspieler-Erlebnisse. Normalerweise ist das Konzept, sich mit vielen Freunden zusammenzutun, um eine Fantasy-Welt zu erkunden und es mit mächtigen Feinden aufzunehmen, MMORPGs vorbehalten, aber in naher Zukunft wird Bandai Namco versuchen, dieses Skript auf den Kopf zu stellen. Ich sage das, weil ich im Rahmen von Summer Game Fest die Gelegenheit hatte, einen Teil von Blue Protocol auszuprobieren und zu spielen, einem Anime-Action-RPG-Abenteuer, das eine gesunde Dosis an massiven sozialen Multiplayer-Funktionen bietet, und jetzt, etwa sechs Wochen nachdem ich das Spiel in Los Angeles gesehen habe, kann ich Ihnen mehr darüber erzählen.

HQ

Das Wichtigste zuerst, lassen Sie uns über die Präsentation von Blue Protocol sprechen. Dieses Spiel verwendet diesen Anime-Look, der fast Cel-Shading ist, den wir in Spielen wie Genshin Impact, Tower of Fantasy, Scarlet Nexus und mehr sehen. Es hat einen klaren animierten Kunststil, aber es sind wirklich nur die Charaktere und Monster, die nach Anime schreien, da das Weltdesign traditioneller wirkt und realistischer aussieht als etwas, das aus einem Manga geschält wurde.

Was das Gameplay betrifft, so werden die Dinge hier ein wenig einzigartiger, da es wirklich zwei Hauptelemente gibt, die das ausmachen, was Blue Protocol bietet. Auf der einen Seite gibt es die Action-RPG-Seite, bei der die Spieler eine Reihe von Schwertern, Äxten, Hämmern und anderen Nahkampfwaffen verwenden, um die vielen verschiedenen Arten von Bestien und Monstern, die die Welt übersäen, zu zerschlagen und zu kombinieren. Es gibt auch Fernkampfangriffe, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst, sowie eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten, die auffällige und schlagkräftige Angriffe bieten. Die gesamte Kampfsuite wird so angeboten, dass sie sich rasant und flüssig anfühlt und es spannend ist, damit herumzuspielen, zumal es eine enorme Menge an Anpassungsmöglichkeiten gibt, die es Ihnen ermöglichen, mit den Feinheiten der Spielweise Ihres Charakters herumzuspielen.

Werbung:

Hinzu kommen die eher MMO-ähnlichen Qualitäten, zu denen der Multiplayer und die sozialen Funktionen gehören. Blue Protocol ist kein Elden Ring, bei dem du dieses Abenteuer größtenteils alleine abschließt. Nein, dies ist ein Spiel, das die Spieler dazu ermutigt, sich zusammenzuschließen und Gruppen zu bilden, um anspruchsvolle Raids voller massiver Monster zu bewältigen, die einen einzelnen Spieler vernichten würden, oder einfach nur um die Welt zu erkunden und Quests abzuschließen.

Die Welt selbst scheint auch ein ziemlich fesselnder Ort zu sein, den es zu erkunden gilt. Du kannst auf Reittieren herumreiten und Gruppen seltsamer und ungewöhnlicher Kreaturen begegnen, von denen die meisten feindlich sind und versuchen, dich zu töten, wenn du ihnen zu nahe kommst. Es gibt auch eine Menge Ressourcen und Gegenstände, die man auf dem Weg sammeln kann, und dies ist oben auf der Welt mit ziemlich viel Vertikalität, was bedeutet, dass es nicht immer der einfachste Ort ist, den man durchqueren kann, und einige Kartenkenntnisse erfordert, um sich fortzubewegen. Nach dem, was ich von der Welt von Blue Protocol gesehen habe, wird es die Leute nicht umhauen, wie es die Lands Between getan hat, aber gleichzeitig hat es genug fesselnde Orte und Kreaturen, dass es während der gesamten Vorschausitzung fesselnd blieb.

Werbung:

Ich muss sagen, dass ich es schwierig fand, die Geschichte des Spiels während der Vorschausitzung wirklich zu verstehen, da es mehr darum ging, einen verfeinerten Blick auf die Kämpfe und das Gameplay zu werfen. Aber abgesehen davon scheint es viele Geheimnisse in der Erzählung zu geben, Geheimnisse, die den Spieler neugierig machen, mehr über die Welt und die Menschen, die darin leben, zu erfahren.

Glücklicherweise ist das Klassensystem für Blue Protocol viel klarer. Das Spiel bietet eine Reihe verschiedener Klassentypen, die jeweils die Art und Weise, wie sich das Spiel spielt, drastisch verändern, ähnlich wie bei anderen RPGs wie Diablo IV. Du könntest zum Beispiel den runderen Blade Warden wählen, der einen Schwert- und Schildstil in den Kampf bringt, oder stattdessen den Fernkampf Keen Strider für den Kampf auf mittlere bis lange Distanz und unterstützende Optionen. Mit fünf verfügbaren Klassen (zumindest wie beim Preview-Build), die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten, Waffenkombinationen, Spielstile und Multiplayer-Vorteile mit sich bringen, wird das Buildcrafting durch dieses System massiv unterstützt.

Um das Blue Protocol-Erlebnis ein wenig einzigartiger zu machen, hat Bandai Namco zu Beginn des Spiels sogar eine ziemlich komplexe Charakteranpassungssuite eingebaut, die es den Spielern ermöglicht, den Charakter zu entwerfen, der zu ihnen passt. Mit Optionen, um Gesichtszüge, Frisuren, Outfits, Accessoires und sogar ausdrucksstarke Eigenschaften zu optimieren, indem du mit Emotes herumfummelst, gibt es viele Möglichkeiten, das Abenteuer zu deinem eigenen zu machen.

Da die Preview-Session nicht lange dauerte, kann ich nicht allzu viel mehr zur Komplexität des Fortschritts oder des Questdesigns sagen, aber was ich sagen möchte, ist, dass die Multiplayer-Elemente sehr gut gehandhabt zu werden scheinen. Wenn du dich mit anderen Spielern zusammenschließt, funktioniert das Spiel sehr effektiv und es ist leicht zu bestimmen, wie du deinen Charakter in Zusammenarbeit mit den anderen Klassentypen in einer Gruppe spielen solltest. Die Klassen Foe Breaker, Twin Striker und Blade Warden gehen auf Tuchfühlung, ziehen die Aufmerksamkeit von Gegnern auf sich und verursachen im Gegenzug massiven Schaden. Hinzu kommt, dass Keen Striders und Spell Weavers auf Distanz stehen und versuchen, Fernangriffe auf Feinde regnen zu lassen, während sie die Verbündeten an der Front auffüllen und unterstützen, um sicherzustellen, dass sie nicht zu wenig Gesundheit haben. In der Praxis ist es ein sehr einfaches, aber effektives System.

Während Blue Protocol bereits sein Debüt in Japan gegeben hat, müssen Fans auf der ganzen Welt bis 2024 warten, um dieses kostenlose Online-Rollenspiel spielen zu können. Aber wann immer Blue Protocol auf PC-, PS5- und Xbox-Series-Konsolen erscheinen soll, entwickelt es sich für Fans von Spielen wie Genshin Impact und anderen Anime-inspirierten RPGs zu einem, das man im Auge behalten sollte.