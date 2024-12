Blue Prince für den Start im Frühjahr 2025

Während der PC Gaming Show hat der Entwickler Dogubomb gerade bestätigt, dass sein kommendes mysteriöses Puzzlespiel Blue Prince im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen wird. Wir haben noch kein genaues Datum, aber das Fenster wurde eingesperrt und in einem neuen Trailer gezeigt, den ihr unten sehen könnt.

Für diejenigen, die nicht wissen, was Blue Prince ist, geht es in diesem Spiel darum, sich in einem eigenartigen Haus mit Räumen zurechtzufinden, die zufällig und in keiner bestimmten Reihenfolge erscheinen. Die Idee ist, es in einen seltsamen 46. Raum in dem bizarren Herrenhaus zu schaffen, in dem das Spiel spielt, was gelinde gesagt eine Herausforderung ist, da man eine begrenzte Anzahl von Türen öffnen kann, bevor man an einem einzigen Tag keine Optionen mehr hat oder bevor man sich während eines Laufs einsperrt. Dies verleiht dem Spiel einen Roguelike-Charakter.

In der offiziellen Beschreibung heißt es weiter: "Blue Prince kombiniert fesselnde Mystery-, Strategie- und Puzzle-Elemente, um eine unvorhersehbare Reise durch Mt. Holly zu schaffen, ein eigenartiges Herrenhaus mit sich ständig verändernden Räumen. Die Spieler müssen ihren eigenen Weg durch Kammern finden, die Geheimnisse und Herausforderungen bergen, um den rätselhaften Raum 46 zu finden. Jede Kammer ist einzigartig in dem, was sie tut, und jeder Schritt bringt dich der Enträtselung des Geheimnisses näher."

Während wir auf den festen Starttermin für Blue Prince warten, könnt ihr euch vorerst unser neuestes Interview mit dem Entwickler Dogubomb unten ansehen.

