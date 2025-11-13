Blue Origin verschiebt Start des Marssatelliten, nachdem der geomagnetische Sturm abgeklungen ist

HQ

Die New Glenn-Rakete von Blue Origin, die zwei NASA-Satelliten zur Untersuchung des Weltraumwetters auf dem Mars an Bord hat, ist nach Verzögerungen, die durch einen geomagnetischen Sturm und einen bewölkten Himmel verursacht wurden, diese Woche wieder auf dem Startplan. Das Startfenster in Cape Canaveral ist für Donnerstag kurz vor 15 Uhr (2000 GMT) geplant.

Die beiden EscaPADE-Satelliten "Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers" werden den Mars gemeinsam umkreisen, um zu analysieren, wie geladene Sonnenteilchen mit dem Magnetfeld des Planeten interagieren und zum Verlust der Atmosphäre beitragen.

EscaPADE-Satelliten zur Untersuchung des Magnetfelds des Mars

Die Mission ist der erste große wissenschaftliche Start von Blue Origin für einen zahlenden Kunden und der erste Flug nach New Glenn seit dem ersten Start der Rakete im Januar. Frühere Versuche wurden aufgrund einer starken Wolkendecke und eines schweren Sonnensturms, der die Satelliten- und Funkkommunikation unterbrach, verschoben.

In der Zwischenzeit verursachte der geomagnetische Sturm in Teilen der Vereinigten Staaten lebhafte Polarlichter, wobei grüne und rosa Nordlichter ungewöhnlich weit im Süden, von Texas bis Florida, sichtbar waren. Der Sturm hat sich nun gelegt und den Weg für den Start zum Mars freigemacht.