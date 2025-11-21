Blue Origin stellt eine übergroße New-Glenn-Rakete vor, um SpaceX herauszufordern

HQ

Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat Pläne für eine größere, leistungsstärkere Variante seiner New-Glenn-Rakete angekündigt, die mit Elon Musks SpaceX-Flotte konkurrieren soll. Die neue Rakete, genannt New Glenn 9x4, wird in der ersten Stufe neun Triebwerke und vier in der zweiten Stufe haben – ein Upgrade gegenüber dem aktuellen 7x2-Design.

Blue Origin erklärte, dass der New Glenn 9x4 Teil eines umfassenderen Plans ist, mehrere orbitale Trägerraketen anzubieten, die Kunden mit Missionen von Mega-Konstellationen über Mond- und Tiefenraum-Erkundungen bis hin zu nationalen Sicherheitsprojekten wie dem Golden Dome-Programm bedienen.

Das Unternehmen nannte keinen Zeitplan für den Erstflug der Rakete, betonte jedoch, dass das iterative Design der aktuellen New Glenn die Entwicklung schnell voranschreiten kann. CEO Dave Limp veröffentlichte digitale Renderings der superschweren New Glenn auf X, die die Rakete höher als die historische Saturn V mit einer größeren Nutzlastverkleidung und verbesserten Fähigkeiten zeigen.

Blue Origin hat in fast einem Jahrzehnt Milliarden in die Entwicklung der New Glenn investiert, einer 29-stöckigen Rakete mit wiederverwendbarer Erststufe. Die neue 9x4-Variante soll das Angebot des Unternehmens erweitern und direkter mit den Falcon-Raketen von SpaceX und dem noch in Entwicklung befindlichen Starship konkurrieren.