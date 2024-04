Blue Dragon erhält einen kostenlosen dynamischen Dashboard-Hintergrund für Xbox

HQ

Letzten Monat haben wir traurigerweise erfahren, dass der Schöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, gestorben ist. Er wurde nur 68 Jahre alt, aber zum Glück können wir uns immer noch an all den großartigen Dingen erfreuen, die er hinterlassen hat, nicht zuletzt im Schatz Dragon Ball, aber auch im Manga Sand Land, der diesen Monat zu einem Rollenspiel wird (lesen Sie mehr in unserer Vorschau oder probieren Sie die Demo aus).

Toriyama war jedoch an viel mehr Videospielen beteiligt und arbeitete hauptsächlich im Rollenspielbereich, wo er Charaktere für die Dragon Quest-Serie sowie für Chrono Trigger und Blue Dragon entwarf. Letzteres wurde ursprünglich von Microsoft im Jahr 2006 veröffentlicht (2007 in Europa), und zu Ehren von Toriyama hat das Xbox-Team nun einen kostenlosen dynamischen Xbox Series S/X-Hintergrund veröffentlicht.

Wenn du Blue Dragon spielen möchtest, das von Hironobu Sakaguchi, dem Vater von Final Fantasy, mit Musik des Final Fantasy-Komponisten Nobuo Uematsu erstellt wurde, ist es abwärtskompatibel und kann sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox Series S/X gespielt werden.