Blue Box Game Studios sieht ein, Abandoned zu früh enthüllt zu haben

Die Aufregung rund um das Thema Abandoned hat sich längst gelegt, denn nach vielen Verschiebungen und Entschuldigungsversuchen dürften die meisten Zweifel, dass hinter dem Indie-Game irgendetwas Verdächtiges versteckt ist, ausgeräumt sein. Klar ist, dass sich das Entwicklerstudio Blue Box Game Studios an der Hype-Maschine die Finger verbrannt hat, denn viele von uns sind vom Spiel bereits genervt, noch ehe wir einen einzigen Blick darauf werfen konnten.

Der Game Director Hasan Kahraman gibt in einem FAQ-Beitrag zu, dass das Spiel zu früh enthüllt wurde. Darüber hinaus bestätigt er, dass es Pläne für eine physische Veröffentlichung gebe und dass sein Team "bald" eine Art "spielbaren Prolog" für das Game veröffentlichen möchte. In den knappen Antworten wird immer wieder betont, dass Abandoned "noch nicht für die Öffentlichkeit bereit" sei und dass sich die Entwickler an verschiedenen Stellen übernommen hätten. Vermutete Verbindungen zu Kojima und anderen Horrorprojekten bestreitet Kahraman auch bei dieser Gelegenheit mit aller Deutlichkeit.

Zu Abandoned gibt es derzeit eine "Realtime Experience"-App für die PS5, in der Trailer und weiterführende Informationen zum Spiel gesammelt werden. Eine spielbare Demo scheint zu einem späteren Zeitpunkt in diese Anwendung integriert zu werden, damit Spieler die Möglichkeit erhalten, sich vorab ein Bild von der Situation zu machen. Das Game soll 2022 erscheinen, es ist ein "Survival-Shooter" mit Horroreinflüssen und "realistischem Gameplay", so Blue Box Game Studios.