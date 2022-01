Blue Box Game Studios löst mit mysteriöser Sprachnachricht neue Spekulationen aus

HQ

Auf der offiziellen Webseite des Horrorspiels Abandoned wurde am Wochenende ein versteckter Link entdeckt, der eine interessante Sprachnachricht enthält. Reddit-Benutzer haben die japanische Text-to-Speech-Mitteilung grob übersetzt, doch ohne konkreten Bezug ergibt das Transkript leider nur wenig Sinn:

„Der Abandoned-Prolog wurde von einer Gruppe von KI-Simulationen erstellt. Beobachtet die Arbeit, die von einer Gruppe KI-Simulationen erstellt wurde, und [entdeckt] auf der PS5 die Realtime-Experience-[App] des düsteren Horrorspiels. Der begehrte Mann, der über den Flur läuft, war eine KI-Simulation [...]. Das Projekt Blue Box funktionierte in der ersten Phase nicht, es wurde als unhaltbar bezeichnet. [...] Auf Andrang von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ist Zerocell extrem leistungsfähig geworden und es ist tatsächlich die bisher leistungsstärkste KI-Simulation aller Zeiten, mit Blue Box und einem maschinell erstellten Erlebnis. Es ist dieses streng geheime Experiment, das das noch nicht eingesetzte Projekt zu einem Erfolg machen wird. [...] Dieses Projekt hat der Menschheit noch mehr zu offenbaren."

Was die Entwickler mit dieser kryptischen Mitteilung ausdrücken wollen, können wir euch beim besten Willen nicht sagen. Theoretisch könnte es sich hierbei um eine grobe Projektbeschreibung von Abandoned handeln, die aufgrund von Übersetzungsfehlern an vielen Stellen vollständig ihren Sinn verloren hat. Einige Passagen wirken dennoch auffällig.

In der Verwendeten URL wird die Audiodatei übrigens "msg.mp3" genannt, was vermutlich einfach nur für das englische Wort "Message" steht. In den Augen einiger Internetnutzer könnte es sich dabei aber auch genauso gut um eine Anspielung an die Metal-Gear-Solid-Reihe (abgekürzt "MGS") handeln - was wir zumindest anzweifeln wollen. Es wäre zugegebenermaßen aber auch nicht das erste Mal, dass Solid Snake in der Marketingkampagne des Spiels eingebunden wird.

Uns verwundert vor allem, dass Blue Box Game Studios erneut auf solche Mittel zurückgreift, um ihr Horrorspiel Abandoned zu bewerben. Bis zuletzt wurde darüber diskutiert, ob der Metal-Gear-Solid-Entwickler Hideo Kojima an diesem Projekt beteiligt ist, was von Blue Box Game Studios abgestritten wird.