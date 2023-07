Blue Beetle wird der nächste große Flop für DCU und Warner Bros. prognostiziert.

HQ

Mit fast null Marketing dahinter, einem relativ unbekannten Charakter in der Hauptrolle und angesichts der jüngsten Reihe von Misserfolgen von DCU und Warner Bros. gibt es nicht viel Hoffnung für die nächste Ergänzung des Superhelden-Genres, Blue Beetle. Sowohl Shazam! Fury of the Gods, Black Adam und zuletzt The Flash waren alle massive finanzielle Misserfolge, und jetzt sagen Branchenexperten von Box Office Pro voraus, dass diesem neuen DCU-Film das gleiche Schicksal bevorsteht.

Frühe Schätzungen deuten darauf hin, dass Blue Beetle auf dem heimischen Markt maximal 60 Millionen US-Dollar verdienen wird, und wenn es wirklich schlimm wird, könnten diese Zahlen nur 27 Millionen US-Dollar betragen. Das einzige, was dem Film zugute kommen soll, ist sein lateinamerikanischer Hauptdarsteller, der das Potenzial hat, dem Film außerhalb der USA, insbesondere in Lateinamerika, zum Durchbruch zu verhelfen. Blue Beetle wird am 18. August 2023 eröffnet und wir werden seinen Erfolg (oder Misserfolg) mit Interesse verfolgen.

Was denkst du über Blue Beetle, freust du dich auf den Film und wird er ein Erfolg für DCU und Warner Bros.?