Blue Beetle hat zwei Post-Credits-Szenen

HQ

Wie es bei allen Comic-Filmen an dieser Stelle Tradition ist, hat Blue Beetle 2 Post-Credit-Szenen. Einer findet zu Beginn der Abspannsequenz statt, während der zweite kurz nach dem Aufhören zu rollen eintrifft. Von dort aus können Sie wissen, dass Sie alles gesehen haben, was der Film zu bieten hat.

Wenn Sie auf der Suche nach einem spoilerfreien Erlebnis sind, empfehlen wir Ihnen, hier mit dem Lesen aufzuhören. Aber wenn Sie wissen wollen, ob es sich lohnt, in der Nähe zu bleiben, können wir verraten, was in den Szenen zu sehen ist. Zuerst geht es zurück zum Blue Beetle Hauptquartier auf dem Anwesen der Familie Kord. Von dort aus erfahren wir, dass Ted Kord - der zweite kanonische Blue Beetle - am Leben ist, nachdem er jahrelang für tot gehalten wurde.

Dies wird uns wahrscheinlich mit einer Fortsetzung in Verbindung bringen, falls wir jemals eine sehen. Die zweite Szene nimmt uns mit auf eine andere Reise und ist ein Kurzfilm aus der mexikanischen Superheldenserie El Chapulín Colorado.

Blue Beetle erscheint heute. Wirst du es sehen?

Quelle.