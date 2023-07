Blue Beetle erhält seinen letzten Trailer vor der Premiere

HQ

Nächsten Monat ist es endlich an der Zeit, Blue Beetle zu treffen, einen DC-Helden, gespielt von Xolo Maridueña (Cobra Kai), der seine Kräfte von einem uralten außerirdischen Relikt bezieht. Es scheint, dass wir uns auf einen komischeren Helden freuen können, und auch nicht immer auf einen einvernehmlichen, wenn Blue Beetle am 18. August in die Kinos kommt.

Jetzt haben wir einen "Official Final Trailer" des Films bekommen, der uns eine ziemlich gute Vorstellung davon gibt, was uns erwartet. Schau es dir unten an.

Ob Blue Beetle Teil von James Gunns neuem DC-Universum sein wird, ist noch etwas unklar, da es technisch gesehen erst mit der Premiere von Superman: Legacy im Juli 2025 beginnt. Eine vernünftige Vermutung ist, dass ein großer Erfolg des Films wahrscheinlich die Chancen erhöhen würde, während das Gegenteil sie wahrscheinlich verringern würde.