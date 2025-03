Blu-rays haben begonnen, unter Disc-Fäulnis zu leiden, und es wurden mehr als 600 Titel gemeldet

HQ

Disc-Rot, der Fluch eines jeden Sammlers, wenn es um physische Medien geht, wird leider immer häufiger, da unsere geliebten Klassiker immer älter werden. Es ist seit langem bekannt, dass bestimmte Formate und Regionen anfälliger sind als andere, und Sammler von Laserdisc, Sega Saturn und Dreamcast sind mit den "Dos and Don'ts" beim Erwerb neuer Ergänzungen ihrer Sammlungen bestens vertraut.

Leider scheint die Scheibenfäule jetzt immer häufiger moderne Medien zu betreffen. Erst vor wenigen Wochen tauchten weit verbreitete Berichte auf, dass Hunderte von Warner Bros. DVDs funktionierten nicht mehr – unabhängig davon, ob sie geöffnet worden waren oder werkseitig versiegelt waren.

Jetzt sind noch schlimmere Nachrichten aufgetaucht: Mehr als 600 verschiedene Blu-ray-Titel sind Berichten zufolge gefährdet, leiden unter Wiedergabeproblemen oder sind aufgrund von Disc-Fäulnis völlig unabspielbar. Unter den betroffenen Titeln befinden sich mehrere bemerkenswerte Veröffentlichungen, darunter Premium-Editionen aus der Criterion Collection. Zu den betroffenen Filmen gehören 127 Hours, Cloverfield, Elysium, Gone Girl, Hellboy, Jurassic Park III, King Kong (Peter Jacksons Version), die Scream-Trilogie und The Witch.

Criterion, das oft als einer der führenden Verleiher der Branche gilt, hat 27 einzelne Filme unter den Betroffenen aufgelistet – eine alarmierende Enthüllung. Zu diesen Titeln gehören "81/2", "Das siebte Siegel", "M" und "Paris, Texas".

Leider ist das Problem nicht auf einen einzelnen Hersteller oder Händler beschränkt, obwohl einige Unternehmen häufiger in Berichten auftauchen als andere. Dies ist ein weiterer Schlag für die Verbraucher, insbesondere für diejenigen von uns, die viel Zeit und Geld in ihre Kollektionen investieren – nur um jetzt dem wachsenden Risiko ausgesetzt zu sein, dass sie sich in nichts anderes als teure Untersetzer verwandeln.

Eine vollständige Liste der (bisher) bekannten fehlerhaften Blu-ray-Titel finden Sie hier.

Sammeln Sie Filme? Haben Sie Anzeichen von Scheibenfäule unter Ihren wertvollen Besitztümern bemerkt?