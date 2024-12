Bloomberg: Spiele werden aus Angst vor Grand Theft Auto VI keine Premierentermine für Herbst 2025 bekannt geben

HQ

Egal, was während der Game Awards am Freitag gezeigt wird, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass der Grand Theft Auto VI die größte Veröffentlichung des Jahres 2025 sein wird, vorausgesetzt, er feiert wie geplant Premiere. Jetzt hat Jason Schreier von Bloomberg einen tiefen Einblick in das Spiel gegeben und einige interessante Details verraten.

In erster Linie scheint es, als würde das Spiel tatsächlich nächstes Jahr erscheinen, trotz der Gerüchte über eine Verzögerung. Wir sollten es uns jedoch nicht zu bequem machen, da "GTA 6 bereits mehrere Fristen verpasst hat, eine gängige Praxis bei Rockstar", obwohl es jetzt auf dem richtigen Weg zu sein scheint.

In der Zwischenzeit, während er auf ein Veröffentlichungsdatum wartet, schreibt Schreier, dass seine Quellen sagen, dass "konkurrierende Spieleverlage so lange wie möglich warten, um sich auf ihre Veröffentlichungstermine für den Herbst festzulegen", da sie "sehen wollen, ob GTA 6 seine Frist einhalten oder in 2026 rutschen wird".

Eine weitere interessante Sache ist, dass wir nicht erwarten sollten, dass Rockstar dieses Mal ganz so aggressiv in ihrer Satire ist, denn "Rockstar bittet seine Autoren, weniger grob gegenüber Transgender-Menschen und anderen Minderheiten zu sein".

Vor ein paar Stunden wurde bestätigt, dass Borderlands 4 und Mafia: The Old Country beide während der Game Awards am Freitag gezeigt werden, was es wahrscheinlich weniger wahrscheinlich macht, dass wir auch Grand Theft Auto VI sehen werden (alle sind von der gleichen Muttergesellschaft, Take-Two), da es allen den Donner stehlen würde. Mit einer Veröffentlichung im Jahr 2025 wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, bis wir sehen werden, was Rockstar kocht.