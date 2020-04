Bloomberg: Sony produziert fünf bis sechs Millionen Playstation 5 bis April 2021

Über die Playstation 5 wurde schon viel geschrieben, doch nicht alles davon wird der Wahrheit entsprechen. Wir kennen aktuell weder das Erscheinungsdatum, noch den Preis und schon gar nicht die genauen Verkaufserwartungen von Sony. Trotzdem will das Wirtschaftsmagazin Bloomberg erfahren haben, dass in den ersten drei bis fünf Monaten wohl weniger Playstation 5 bereitstehen sollen, als zum Start der PS4 Ende 2013.

Die Kollegen berufen sich auf eigene Quellen und schreiben, dass Sony bis zum 1. April 2021 voraussichtlich zwischen 5 und 6 Millionen PS5-Konsolen herstellen wird. Zum Vergleich: 7,5 Millionen PS4 wurden im ersten Halbjahr verkauft. Wie hoch die Nachfrage nach der neuen Technik ist, steht in diesem Stadium noch nicht fest, da wir - wie eingangs erwähnt - beispielsweise noch nicht den Preis kennen. Was der Bericht allerdings impliziert ist, dass die PS5 in den ersten fünf Monaten seltener sein wird, als die Anzahl verkaufter PS4.

Teilweise soll das darauf zurückzuführen sein, dass Sony mit Produktionsproblemen rechnet, da die meisten Lieferanten und Fabriken aktuell nicht bei voller Kraft arbeiten können. Bloomberg bekräftigt außerdem, dass relativ neue und teure Komponenten besonders unter dem Produktionsstopp leiden, was Sony aber wohl nicht dazu veranlassen soll, den Verkaufsstart ihrer Next-Gen-Plattform Ende des Jahres zu verschieben. Die Quellen sagen ganz klar, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verzögerung minimal sei - es sei denn, Microsoft macht dasselbe mit der Xbox Series X (was Xbox-Chef Phil Spencer bereits deutlich verneinte).