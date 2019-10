Bloody Harvest: Kostenloses Halloween-Update in Borderlands 3

Wir nähern uns Halloween, was von verschiedenen laufenden Spielen mit thematischen Inhalten aufgegriffen wird. In Borderlands 3 plant Entwickler Gearbox Software ein Event namens Bloody Harvest, über das sie uns diese Woche mehr verraten haben. Am Donnerstag, dem 24. Oktober, beginnt die In-Game-Veranstaltung, die Spielern zur Verfügung steht, nachdem sie Santuacry III erreicht haben.

Ein Dinosaurier namens Maurice wird als Event-Manager eingeführt, er wird auch bei zukünftigen Ereignissen ans Ansprechpartner fungieren. Diesmal bittet er uns jedenfalls darum, Hecktoplasma zu sammeln. Grün-leuchtende Feinde lassen dieses Material fallen, wenn wir sie abschießen. Wer genug hat, darf das Gebiet "Heck" betreten, in dem neue, untote Feinde, blutrünstigen Pflanzen und ein Boss namens Captain Haunt bereitstehen. Der vom Ghost Rider inspirierte Typ lässt in der gruseligen Umgebung neue Waffen und Ausrüstung fallen.

Einige der neuen Knarren haben den Status Terror und wer davon betroffen ist, beginnt unkontrolliert zu zittern, was das Zielen auf Feinde erschwert. Zusätzlich zu den Waffen erhalten wir neue Charakter-Skins und solche Sachen. Unten im Pressematerial erfahrt ihr mehr. Bloody Harvest läuft bis zum 5. Dezember.