Bloodstained: Ritual of the Night kommt für iOS und Android

Von NetEase Games und ArtPlay erreichte uns gerade per Pressemeldung die Kunde, dass derzeit Mobile-Ableger von Bloodstained: Ritual of the Night entwickelt und "global als Premium-Titel für iOS und Android erscheinen werden". Ein Erscheinungstermin wurde noch nicht genannt, zu den Features heißt es:

"Bloodstained: Ritual of the Night für iOS und Android bietet all die Action, das Gameplay und die Inhalte der Konsolenversion, ohne jede Kompromisse.

Zudem nutzen NetEase Games und ArtPlay die Chance, neue Features und Verbesserungen speziell für die Mobilversion zu implementieren. Das UI und die 108 verschiedenen Splitter-Symbole wurden komplett neu designt, um Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Waffen und Kombos wurden ebenso angepasst, um Spielern zu ermöglichen ihren Kampfstil zu individualisieren, ganz ohne Controller. Außerdem beinhaltet die mobile Version den kompletten DLC-Inhalt der Konsolenversion. Damit ist diese mobile Version von Bloodstained: Ritual of the Night die definitive Edition des Spiels - für unterwegs.

In der riesigen gotischen Burg mit ihren unzähligen Herausforderungen und Überraschungen erwarten die Spieler über 120 einzigartige Mobs und Bosse, die alle über besondere Fähigkeiten verfügen. Diese können sich Spieler durch das Besiegen der Gegner aneignen. Die 107 Waffen und 23 Waffenfertigkeiten wurden ebenfalls für Mobilegeräte angepasst."

In der Pressemeldung enthalten waren 12 Screenshots aus den neuen Versionen. Diese seht ihr im Anschluss: