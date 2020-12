Bloodstained: Ritual of the Night erhält Classic Mode mit fünf dämonischen Leveln

You're watching Werben

Im kommenden Monat dürfen sich Besitzer von Bloodstained: Ritual of the Night über ein neues Update freuen, das vor allem den Fans der älteren Spiele des Kultentwicklers Koji Igarashis gefallen dürfte. In einem kleinen Clip demonstriert uns das Entwicklerstudio ArtPlay einen kurzen Ausschnitt aus einem sogenannten Classic-Mode, der im Januar zum Spiel hinzugefügt wird. Auf diese Weise könnt ihr euch durch "fünf Dämonenebenen kämpfen und Gebels tödliche Bosse herausfordern", so der Entwickler auf Twitter. Genauere Infos gibt es leider noch nicht, doch sicherlich werden alle Plattformen mit dem Update unterstützt. Bloodstained: Ritual of the Night steht auf PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, sowie für mobile Geräte bereit.