BloodRayne-Serie feiert ein Comeback mit alten und neuen Experimenten

Die BloodRayne-Serie kann man heute nicht mehr unbedingt als Klassiker bezeichnen, doch 2005 hatte die Reihe genug Markenbekanntheit inne, um den deutschen Filmemacher Uwe Boll dazu zu bringen, einen Spielfilm basierend auf dem Material zu produzieren. Das Ergebnis gilt als einer der am schlechtesten bewerteten Filme aller Zeiten, doch die Spiele waren schon davor am Ende. Aktuell sieht es jedoch so aus, als würde die Reihe bald zurückkehren.

Der brandneue Publisher Ziggurat Interactive hat einige Markenrechte des früheren Rechteinhabers Majesco Entertainment erworben und darf nun legal Spiele basierend auf den Marken Advent Rising, Raze's Hell und BloodRayne veröffentlichen. Ziggurat arbeitet wohl bereits mit einigen Mitgliedern des ursprünglichen Entwicklers Terminal Reality zusammen, um die PC-Version des Originals auf Vordermann zu bringen. Der Publisher plant jedoch auch, das reichhaltige Universum von BloodRayne weiter zu erkunden und zu erweitern...