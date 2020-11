Bloodrayne 1 und 2 beißen euch ab 20. November in überarbeiteter Form auf dem PC

Ziggurat Interactive wird Bloodrayne und Bloodrayne 2 am 20. November erneut auf dem PC (via Steam und GOG) veröffentlichen. Beide Games werden in einer sogenannten Terminal-Cut-Edition erscheinen und sie sollen auf modernen Betriebssystemen laufen. Laut Hersteller enthält diese Fassung verschiedene Verbesserungen, darunter hochauflösende 4K-Texturen, Controller-Unterstützung und zusätzliche Effekte. Wie teuer die beiden Neuveröffentlichungen sind, wurde noch nicht bekanntgegeben, aber Besitzer der Originale - die jeweils zehn Euro kosten - erhalten das Terminal-Cut-Update wohl kostenlos.

In Bezug auf eine Konsolenveröffentlichung antwortete Ziggurat einem Fan, dass sie die Rückkehr von Rayne "sehr aufgeregt" finden. Diese Antwort lässt zugegeben viel Interpretationsspielraum, aber es könnte auch der erste Schritt in Richtung zukünftiger Abenteuer sein. Wir drücken die Daumen.