Bloodlines 2 bringt den Fan-Liebling Damsel zurück

Das erste Vampire: The Masquerade - Bloodlines erschien im Jahr 2004 und nach über 16 Jahren wird Ende 2020 (hoffentlich) die Fortsetzung erscheinen. Entwickler Hardsuit Labs bereitet ein Comeback der Reihe vor und am Wochenende konnten sie bestätigen, dass ein Charakter zurückkehrt, den Fans damals ins Herz geschlossen haben: die Brujah-Vampirin/Anarchistin Damsel. Ihre Synchronsprecherin Courtenay Taylor, die Damsel im Original vertonte, wird für dieses Spiel übrigens zurück in ihre Rolle schlüpfen.

Was Hardsuit Labs außerdem vorbereitet, ist die Vorverkaufsphase von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Der Entwickler stellte am Wochenende eine offizielle Collector's Edition zum stolzen Preis von 170 Euro vor, die mit einer Statue (28 Zentimeter), einem Poster von Seattle, einem Steelbook, dem Soundtrack des Spiels auf Vinyl und einem digitalen Buch zum Spiel interessierte Nutzer zur Kasse bittet. Im Paket enthalten sind außerdem drei DLCs - zwei davon sind kosmetische Artikel, eines ist der Season Pass. Ach und wer das Spiel nicht braucht, der bekommt das Paket ohne Games und Add-Ons zu einem Preis von 110 Euro - richtig gehört.