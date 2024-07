Bloodborne-Umwandlungsmod für Elden Ring funktioniert jetzt mit Shadow of the Erdtree

HQ

Elden Ring kann eine ziemlich düstere und unheimliche Erfahrung sein. Mach einen Ausflug in die Kanalisation von Leyndell oder in die Abgrundwälder in der neuen Erweiterung Shadow of the Erdtree und du wirst mit Sicherheit tödliche Feinde und eine düsterere Atmosphäre vorfinden.

Wenn Sie das Zifferblatt jedoch auf 11 drehen möchten, hat der Modder Noctis Graceborne entwickelt. Graceborne gibt es schon eine Weile und es verwandelt Elden Ring in ein Bloodborne-ähnliches Erlebnis, von der Grafik bis zum Gameplay.

Jetzt ist Graceborne mit der Erweiterung Shadow of the Erdtree kompatibel, was bedeutet, dass ihr jetzt eure Chance habt, wenn ihr darauf gewartet habt, es mit den neuen Bossen und Feinden mit den 35 zusätzlichen Waffen, 22 neuen Rüstungssets und mehr aufzunehmen.