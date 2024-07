Bloodborne sah im Vorfeld des Elden Ring DLC einen enormen Spielerzuwachs

HQ

Fast 10 Jahre nach der Veröffentlichung genießen Fans von FromSoftwares Gothic-Horror-inspiriertem Bloodborne das Spiel immer noch, obwohl es offiziell nur auf PS4 und PS5 durch Abwärtskompatibilität erhältlich ist.

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten DLCs Shadow of the Erdtree haben anscheinend viele FromSoftware-Fans beschlossen, dass sie wieder auf Bloodborne steigen wollten. Ein Bericht von TrueTrophies zeigt, dass die Spielerzahl des Spiels im Juni um 57 % gestiegen ist.

Und die Spielerzahl stieg nach der Veröffentlichung des DLCs um weitere 11 %. Es ist interessant, dass die Spieler Bloodborne immer noch so lieben und trotz seines Alters und seiner Verfügbarkeit in Scharen zu ihm strömen. Hoffentlich hört Sony irgendwann auf die Fans, die an ihre Tür klopfen, und veröffentlicht eine native PS5-Version oder eine PC-Portierung. Vielleicht beides.