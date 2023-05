Bloodborne Remake-Gerüchte kriechen wieder aus dem Holzwerk

HQ

Es fühlt sich wie eine jährliche Tradition an, dass Bloodborne Gerüchte oder Spekulationen über eine mögliche PS5-Portierung online auftauchen. Jetzt brennt das Internet wieder einmal mit der Idee, dass das möglicherweise beste FromSoftware-Spiel etwas Liebe bekommt.

Die neuesten Gerüchte stammen von David Jaffe, der über das derzeit unangekündigte PlayStation-Showcase in diesem Monat sprach. In der zweiten Hälfte eines YouTube-Videos bringt Jaffe das mit Spannung erwartete Bloodborne-Remake zur Sprache und weist darauf hin, dass es tatsächlich passiert.

Jaffe hat keine soliden Beweise, um seine Behauptungen zu untermauern, daher ist es mehr als wahrscheinlich, dass wir hier löffelweise Salz brauchen werden. In Anbetracht der hohen Nachfrage nach allem, was mit Bloodborne zu tun hat, ist 2023 vielleicht das Jahr, in dem wir endlich von einem PS5-Remake des dunklen, von Horror inspirierten Rollenspiels mit 60 fps hören.

Würdest du gerne ein Bloodborne-Remake sehen?