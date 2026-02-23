Bloodborne Remake-Entwickler schwieg über die Unterlassungsaufforderung von Sony, weil er dachte, Bluepoint arbeite an einem echten,

HQ

Wenn es ein Spiel gibt, das du jedes Mal sehen wirst, wenn PlayStation eine State of Play- oder Showcase-Präsentation veranstaltet, dann ist es Bloodborne. Natürlich nicht von Sony selbst oder einem seiner Studios, sondern von Fans, die den Chat mit Forderungen nach einem Bloodborne 2 oder einem Remake des Originals überschwemmen. Im Laufe der Jahre gab es mehrere von Fans erstellte Projekte, die die Leistung von Bloodborne verbesserten, und sogar neue Spiele basierend auf dem Original-IP, wie den Kart-Racer Nightmare Kart (früher Bloodborne Kart).

Entwickler Maxime Foulquier arbeitete an dem, was er ein Bloodborne Remake-Projekt nennt, erhielt aber im März 2025 eine Unterlassungsaufforderung von Sony, in dem er gebeten wurde, die Arbeit an seinem Remake einzustellen. Foulquier schwieg damals und hielt dies für eine Bestätigung, dass Sony an einem echten Remake des Spiels arbeitete, angeführt von Bluepoint Studio.

Als Bluepoint letzte Woche geschlossen wurde, erkannte Foulquier, dass es kein Bloodborne Remake gab und sein Projekt wegen Verletzung von Sonys IP eingestellt wurde. "Das Verschwinden von Bluepoint ist ein enormer Verlust für die Branche und für den Traum eines Bloodborne Remakes." sagte Foulquier. "Ein so talentiertes Studio zu schließen, während du nicht mal ein Bloodborne Remake machst und obendrein Unterlassungsbriefe an kleine Fanprojekte schickst? Meinst du das ernst?"

Es gibt immer noch ein gewisses Gefühl in der Fangemeinde, dass ein Bloodborne Remake möglich ist, aber nachdem Bluepoint so großartige Arbeit geleistet hat, Demon's Souls zum Start auf die PS5 zu bringen, ist es schwer vorstellbar, dass ein anderes Studio das Projekt übernimmt.