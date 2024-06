Bloodborne-inspirierte Nightmare Kart jetzt zum Download verfügbar

Lilith Walther ist der Name hinter der berühmten Bloodborne-Mod, die das viktorianische Meisterwerk von From Software in einer wunderschönen Retro-Version nachbildete, die theoretisch für die PlayStation hätte veröffentlicht werden können (1). Damit nicht genug, wollte der Schöpfer weitere Bloodborne-bezogene Retro-Projekte erstellen und entwickelte kurz darauf ein neues, von Mario Kart inspiriertes Rallye-Spiel, das in Yharnam spielt, komplett mit bekannten Fahrern wie Gehrman, Vicar Amelia und Gascoigne.

Das Projekt wurde von begeisterten Spielern sehr geschätzt und nach ein paar kleineren Änderungen an der Charakterbibliothek und einer Namensänderung gegenüber dem ursprünglichen Bloodborne Kart kann das fertige Produkt in diesem Moment genossen werden. Die Korrekturen am Material, die für Rechtezwecke vorgenommen wurden, waren relativ gering, was bedeutet, dass Nightmare Kart, wie das Spiel heute heißt, immer noch stark an Bloodborne und seine Mythologie erinnert, wenn auch in einem herrlich pixeligen Retro-Format.

Der Preis ist auch großzügig, da der Download von Nightmare Kart keinen Cent kostet und wie wir bereits erwähnt haben, können Sie dies jetzt tun, indem Sie hier surfen und Ihr Rennen bereits heute Abend beginnen. Nightmare Kart wird übrigens in Zukunft auch für Steam veröffentlicht.

Sieht Nightmare Kart nach etwas für Sie aus?