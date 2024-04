Ich habe einen Artikel über chinesische Kopien und die Multi-Milliarden-Dollar-Industrie des Plagiierens und der Herstellung billiger Repliken von allem von Turnschuhen bis hin zu Autos gelesen, und das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Es weigert sich, meinen Verstand zu verlassen. Weil es zwei identische Schuhfabriken zeigte, die zehn Meter voneinander entfernt auf demselben Grundstück lagen, mit der gleichen Ausrüstung, den gleichen Maschinen, dem gleichen Material und der gleichen Anzahl von Arbeitern. Der eine stellte Adidas Yeezys her, während der andere identische Kopien herstellte, die auf den gleichen Formen, Formen, Maschinen und Produktionsmethoden basierten. Ein Schuh (das "Original") wurde für 200 Pfund pro Paar verkauft, während der scheinbar exakt gleiche Schuh (der zehn Meter weiter westlich in einer identischen Fabrik hergestellt wurde) für 20 Pfund verkauft wurde.

Das gilt natürlich für fast alles. Was auch immer Sie kaufen möchten, Sie können jederzeit auf Temu, Ebay, Wish oder Alibaba surfen, um chinesische Kopien zu einem viel niedrigeren Preis zu kaufen. Das gilt auch für den neu erschienenen Mobile-Titel Blood Strike (der nicht mit dem PC-Spiel Blood Strike von Quozhou verwechselt werden sollte), der eine so schamlose Call of Duty: Warzone-Kopie ist, dass es manchmal geradezu lächerlich wird. Wie bei den Yeezy-Kopien bedeutet dies jedoch nicht, dass das Produkt von Natur aus schlecht oder sogar schlechter ist als das Original... Aber es ist schmerzlich offensichtlich, dass NetEase nie die Absicht hatte, hier etwas Eigenes zu schaffen. Es gibt genau null Originalität in Blood Strike. Null.

Das Layout und der Look stammen direkt aus Call of Duty: Warzone. Du springst aus einem Flugzeug über eine gigantische Karte, die mit Militärkasernen, kleinen Häusern, unterirdischen Gängen und Schlachtfeldern übersät ist. Du trittst gegen 99 andere Spieler an und wie bei allen Battle-Royale-Titeln geht es darum, deine Gegner abzuschießen, zu überleben und dich in Richtung der Mitte des Kreises zu bewegen, während er schrumpft. Die Karte sieht sehr nach Verdansk aus und fühlt sich auch so an. Die Menüs und das Loadout-System fühlen sich genau wie Warzone (1) an, die Skins (Operatoren) sind so, als wären sie direkt aus Warzone 2.0 geklaut worden und die Lootboxen auf dem Boden sind direkt aus Warzone geklaut. Das gilt auch für das Spielgefühl und die Art und Weise, wie Netease die verschiedenen Systeme und Funktionen strukturiert hat.

Werbung:

Du kannst zwei Waffen gleichzeitig tragen und genau wie in Warzone ist es am besten, ein LMG oder einen Scharfschützen mit einer MP mit hoher Feuerrate und kleinen Kugeln zu kombinieren. Das Einzige, was diese Spiele wirklich unterscheidet, ist, dass man in Blood Strike Medizinboxen anstelle von kugelsicheren Platten verwendet, die man im Original von Activision in seine kugelsichere Weste drückt, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Wie bei dieser Art von FPS üblich, ist die Touch-Steuerung von Blood Strike bestenfalls chaotisch. Der Bildschirm ist mit verschiedenen Schaltflächen bedeckt (was erforderlich ist, wenn man bedenkt, wie kompliziert die Spielsysteme in diesen Battle-Royale-Titeln heutzutage wirklich sind) und es für mich ist fast unmöglich, das richtige Symbol zu punktieren, ohne den Finger an einem anderen zu reiben, und das hat mich dazu veranlasst, Blood Strike mit meinem Backbone zu testen. Ich würde sagen, das ist hier eine genauso große Anforderung wie in Warzone Mobile, PUBG Mobile und der Mini-Version von Fortnite.

Es ist nicht einfach, ein Battle Royale für Android und iPhone zu erstellen und Grafiken zu erstellen, die sich gut in alle möglichen mobilen Modelle einfügen, wenn 100 Spieler auf derselben Karte gegeneinander antreten müssen. Das ist auch der Grund, warum das neu erschienene Warzone Mobile wie ein 15 Jahre altes Spiel aussieht, denn Activision musste natürlich die meisten Grafiken der Konsolenversion wegschneiden und wegschneiden, und hat im Moment immer noch Performance-Probleme. Blood Strike ist besser optimiert als Warzone Mobile, ohne hässlicher zu sein. Die Polygonmodelle sind einfach, aber akzeptabel, während sich die Texturen alt und niedrig aufgelöst anfühlen, genau wie die Beleuchtung. Es sieht einfach nicht sehr gut aus und ich, der ich auf einem Iphone 14 Pro Max spiele, habe wahrscheinlich 40-50 verschiedene Actionspiele installiert, die viel besser aussehen als dieses. Aber es fließt schön... Es sollte auf jeden Fall gesagt werden und NetEase sollte dafür gelobt werden.

Werbung:

Grundsätzlich gibt es in Blood Strike nicht viel, was schlecht ist. Die Präsentation atmet Call of Duty, genau wie das Design, die Spielmechanik und die Karte selbst, aber es bedeutet auch, dass sich das meiste davon vertraut anfühlt und es etwas Befreiendes in reinen Kopien wie dieser gibt, von Entwicklern, die nicht verbergen, dass sie gerade einen Konkurrenten kopiert haben. Die Feuergefechte selbst werden jedoch etwas statisch und die Atmosphäre der Matches ist nie so dramatisch wie in Warzone Mobile, das hier das bessere Spiel ist. Abgesehen davon ist Blood Strike ein anständiges Battle Royale, das gut genug ist, um hier und da ein paar Stunden totzuschlagen.